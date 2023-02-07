Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Ювентус
Футбол. Зарубежный
5.02
Барселона
Севилья
30
Футбол. Зарубежный
6.02
Верона
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
6.02
Монца
Сампдория
22
Футбол. Зарубежный
6.02
Райо Вальекано
Альмерия
20
Футбол. Зарубежный
8.02
Манчестер Юнайтед
Лидс
Все события
12:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Баринова не отпускают в Турцию, ЦСКА нацелился на игрока сборной Панамы, Вендел останется в «Зените»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Локомотив
ЦСКА
Бешикташ
Зенит
Рома
Галатасарай
Тоттенхэм Хотспур
ЧелсиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ЦСКА хочет купить полузащитника сборной Панамы

Журналист Билли Пинеда сообщил, что ЦСКА может подписать 25-летнего полузащитника Исмаэля Диаса. Панамский футболист выступает за эквадорский «Универсидад Католика». В этом сезоне Диас отыграл 20 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона долларов.

Источник: ФК "Тауро", социальные сети

«Локомотив» отклонил предложение «Бешикташа» по Баринову

«Бешикташ» не оставляет попытки приобрести 26-летнего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает «РБ Спорт». Последнее предложение в 5 миллионов евро не устроило «железнодорожников», которые рассчитывают выручить более крупную сумму.

В этом сезоне Баринов провел за «Локомотив» 16 матчей в РПЛ, забил 1 мяч и отметился 1 голевой передачей. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

Вендел решил остаться в «Зените»

Агент 25-летнего полузащитника Чезаре Барбьери прокомментировала информацию о том, что футболист может покинуть петербургский клуб: «Вендел счастлив в “Зените”. Да, в клуб поступало уже несколько предложений по нему, но Вендел решил остаться. “Фламенго” — великий клуб, очевидно, что это всегда хороший вариант. Однако слова о том, что Вендел хочет выступать за эту команду, не более чем слухи».

Ранее бразильский журналист Габриэль Рейс утверждал, что Вендел может стать игроком «Лиона» и входит в шорт-лист ряда европейских клубов, однако сам бразилец якобы желает вернуться на родину и выступать за «Фламенго».

В этом сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Источник: РИА "Новости"

Дзаньоло переходит в «Галатасарай»

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что 23-летний полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло близок к переходу в «Галатасарай». Инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб заплатит 15 миллионов евро, а еще 5 миллионов переведет в качестве бонусов. Сумма будет выплачиваться 4 траншами.

В этом сезоне серии А Дзаньоло провел 13 матчей и забил один гол. В январе футболист был выведен из состава римского клуба, так как сначала попросил выставить его на трансфер, а в итоге отклонил единственное предложение до закрытия зимнего окна в Европе.

Источник: РИА "Новости"

Моура покинет «Тоттенхэм» летом

30-летний полузащитник Лукас Моура не будет продлевать контракт с «Тоттенхэмом», который истекает в июне 2023 года. UOL сообщает, что у футболиста есть предложения из Англии, Италии и Франции.

В текущем сезоне Моура провел за «Тоттенхэм» 8 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Обамеянг и Зиеш хотят уйти из «Челси»

По данным Фабрицио Романо, 33-летний нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и 29-летний полузащитник Хаким Зиеш могут покинуть «Челси» летом. Обамеянг хотел вернуться в «Барселону» этой зимой, но каталонской команде запрещено регистрировать одного игрока дважды за сезон. Зиеш был близок к трансферу в «ПСЖ», но сделка сорвалась из-за проблем с документами.

В этом сезоне Обамеянг забил 3 мяча в 17 матчах за «Челси» в АПЛ, а Зиеш отметился одной голевой передачей в 16 встречах.

Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь