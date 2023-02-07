Зарема Салихова ответила ветеранам «Спартака» на критику
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила ветеранам клуба на критику.
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила ветеранам клуба на критику.
— Я вижу, что команда, собранная нами, и тренер, которого так хейтили все кому не лень, играют в спартаковский атакующий футбол, который любят болельщики. Команда состоит как из своих воспитанников, так и из лучших российских игроков и мастеровитых легионеров.
Если б бывшие игроки, ветераны действительно переживали за футбол так, как рассказывают на стримах и диванах у блогеров, то не эффективнее ли было написать коллективное письмо на самый верх, в котором высказали бы свое мнение о Fan ID, о проблемах детско-юношеского спорта и осветили другие важные аспекты, выступили бы со своим предложениями. Тогда бы их мнение и голос как ветеранов были ценны и важны.
— Аленичев хочет вернуться в «Спартак».
— Если Дмитрий Аленичев заметил, то «Спартак» результативно играет последние три сезона: серебро Тедеско, Кубок Ваноли и большие надежды на этот сезон. Игроки сыгрались, повзрослели ментально, стали злее и вариативнее. Поэтому Аленичеву, Титову и кому-либо еще лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды, — сказала Салихова «СЭ».
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает второе место, набрав 36 очков в 17 матчах.