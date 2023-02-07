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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба возвращается в РПЛ! И его выбор — просто замечательный

«Локомотив» берёт не только Артёма, но и ещё одного ветерана.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Признайтесь, вы явно скучали по действительно большим переходам в РПЛ. Если так, то дождались! Причём топ-сделку проворачивает не «Зенит» и не «Спартак», а испытывающий дикие проблемы в этом сезоне «Локомотив».

Дзюба снова будет играть в Москве. Уже известны подробности

Новостью о предстоящем переходе шарахнул инсайдер Иван Карпов. По его информации, «Локомотив» согласовал с Артёмом Дзюбой контракт до конца сезона. В месяц 34-летний нападающий будет получать 2,5 млн рублей (скромная сумма для футболиста такого уровня). При этом, если Дзюба выступит достойно, то в дальнейшем соглашение могут продлить на год, хотя специальной опции в договоре на этот счёт нет.

Развязка в этой мини-саге наступит завтра. Дзюба пройдёт медосмотр и, если в ходе обследования не возникнет никаких проблем, сразу же подпишет контракт. Почему именно мини-сага? Потому что поражает, как быстро клуб и футболист всё провернули. В РПЛ редко удаётся полностью скрыть информацию о предстоящем переходе, но про Дзюбу мы с вами всё узнали, по сути, накануне официального объявления.

Кстати, «Локо» подпишет не только Дзюбу, но и ещё одного опытного (тоже 34 года) футболиста — Игоря Смольникова, который до недавнего времени выступал за «Торпедо». У защитника те же условия контракта, однако подпишет он его не сразу, а сначала уедет в Санкт-Петербург. Подпись в договоре Смольников поставит на следующем сборе.

Почему Дзюба в «Локо» — это замечательная новость

Кажется, у этой сделки вообще нет минусов. Дзюба — яркий персонаж, и российскому футболу его в последнее время не хватало. Артём покинул «Зенит» в конце прошлого сезона, и с тех пор про него было полно слухов. Сначала Дзюбу отправляли в «Рубин» к Леониду Слуцкому — история не выгорела, а тренер впоследствии сам покинул Казань. Затем Артём неудачно съездил в Турцию и в последний раз вышел на поле ещё в октябре 2022-го. Осенью освободившегося Дзюбу захотел заманить в утопающее «Торпедо» Илья Геркус — сага тянулась до января и тоже не дошла до контракта. А в последнее время активно писали, что Артём может перейти в «Пари НН». Снова мимо.

Что объединяет все перечисленные варианты? От них становится тоскливо. Конечно, Дзюба в последние полгода в «Зените» уже не показывал прежнего уровня (да и появились новые конкуренты), но для России это значимый футболист. Учитывая данные Артёма, оставалось ощущение, что в 34 года он по-прежнему способен блеснуть в сильной команде.

И вот появился «Локомотив» — да, особых турнирных задач у него уже нет (вы же не верите в вылет с таким составом?), но номинально это всё равно гранд. Вдобавок Дзюба будет играть в Москве, чего он, судя по информации в СМИ, изначально и хотел. А самое главное — после простоя Артём наверняка мотивирован. Как подсказывает опыт, Дзюба, которому есть что доказывать, способен на многое.

Давайте исходить из того, что Дзюба успешно пройдёт медосмотр и станет футболистом «Локомотива». А если так, то вы уже знаете, за какими матчами нужно будет следить особенно внимательно. Вот они:

  • 22 февраля: «Локомотив» — «Спартак», первый матч ¼ финала Кубка России;
  • 27 февраля: «Спартак» — «Локомотив», ответный матч в Кубке России;
  • 9 апреля: «Локомотив» — «Зенит», 22-й тур РПЛ.

Михаил Рождественский

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