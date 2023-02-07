Зарплата Дзюбы и Смольникова в «Локо» — 2,5 млн рублей в месяц
Стало известно, сколько заработают Артем Дзюба и Игорь Смольников в «Локомотиве».
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Стало известно, сколько заработают Артем Дзюба и Игорь Смольников в «Локомотиве».
Инсайдер Иван Карпов, сообщивший о скором переходе футболистов в московский клуб, изначально сообщил, что они заработают 2,5 миллиона рублей за оставшуюся часть сезона.
Позднее Карпов извинился за неточность и написал, что указанную сумму Дзюба и Смольников будут получать каждый месяц.
Напомним, контракты игроков с железнодорожниками будут рассчитаны до конца этого сезона.