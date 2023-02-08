Дзюба перейдет в «Локомотив», «Барселона» подпишет сына Роналдиньо. Трансферы и слухи дня

Что в России

Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локомотивом»

Российские футболисты Артем Дзюба и Игорь Смольников договорились с «Локомотивом» о подписании контрактов до конца сезона, об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале. По данным источника, завтра футболисты пройдут медобследование. Дзюба подпишет договор сразу, а Смольников только на следующем сборе.

Оба футболиста будут зарабатывать по контракту по 2,5 млн рублей в месяц. Также «Локомотив» оставляет за собой приоритетное право продления контрактов на следующий сезон.

ЦСКА хочет купить игрока сборной Панамы

В «Универсидаде» подтвердили, что получили предложение от ЦСКА по полузащитнику Исмаэлю Диасу. Об этом рассказал спортивный директор клуба Франциско Корреа.

«ЦСКА действительно сделал нам предложение по Исмаэлю Диасу», — сказал Корреа в комментарии для корреспондента Sport24 Анастасии Драгомир.

Отметим, что 25-летний футболист оценивается в 1,2 млн евро. На счету Исмаэля Диаса 18 голов и 8 передач в 36 матчах за «Универсидад». В сборной Панамы он забил 5 мячей в 20 играх.

«Ахмат» подписал белорусского полузащитника Черняка

«Ахмат» на официальном сайте объявил о переходе в команду белорусского полузащитника Ильи Черняка из солигорского «Шахтера». Контракт с 20-летним игроком подписан до конца сезона с правом продления на три года.

В прошедшем сезоне Черняк в составе «Шахтера» стал чемпионом Белоруссии и в 35 матчах за команду во всех турнирах забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

«Урал» подписал игрока «Спартака»

«Урал» объявил о полноценном переходе опорного полузащитника «Спартака» Фаниля Сунгатулина, который выступал за екатеринбуржцев на правах аренды. Пресс-служба «Урала» сообщила о подписании долгосрочного контракта с 21-летним футболистом.

В текущем сезоне Сунгатулин принял участие в 16 матчах «Урала» во всех турнирах.

Что в Европе

Рауль может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала»

Легенда «Реала» Рауль Гонсалес может сменить нынешнего главного тренера сливочных Карло Анчелотти, сообщает Defensa Central. Отмечается, что это может стать возможным, если клуб не выиграет Лигу чемпионов или Ла Лигу в текущем сезоне.

Позиции Рауля в клубе укрепляются из-за результатов молодежки «Реала», которую он тренирует. «Кастилья» занимает 2-е место в Сегунде Б (третий по силе чемпионат Испании) и может подняться на 1 дивизион выше.

Роналдиньо сообщил, что его сын подпишет контракт с «Барселоной»

Легендарный игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сообщил, что его сын Жоао Мендеш подпишет контракт с каталонским клубом. 17-летний футболист с начала января находился на просмотре в «Барселоне».

«Останется ли мой сын играть в “Барселоне”? Да. После его перехода я буду проводить больше чем когда-либо времени в клубе», — сказал Роналдиньо RAC-1.

«Аль-Наср» предложил Бускетсу контракт на 18 млн евро в год

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс получил свежее предложение от саудовского клуба «Аль-Наср», который попал в заголовки мировых СМИ после недавнего подписания Криштиану Роналду. Как сообщает Mundo Deportivo, «Аль-Наср» предложил Бускетсу, который летом 2023 года может стать свободным агентом, двухлетний контракт с зарплатой в размере 18 миллионов евро за сезон с полным освобождением от налогов.