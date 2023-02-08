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11:21 (мск), источник: ТАСС

Футболист Дзюба прошел медосмотр для перехода в «Локомотив»

Вместе с Артемом Дзюбой на медосмотр прибыл защитник Игорь Смольников.

Локомотив
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Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба прошел медицинское обследование для перехода в московский футбольный клуб «Локомотив». Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС с места событий.

Дзюба прошел медобследование в одной из клиник Москвы. Вместе с ним на медосмотр прибыл защитник Игорь Смольников. 7 февраля спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил «Спорт-Экспрессу», что окончательное решение по поводу подписания контрактов с футболистами будет принято после полного медицинского обследования.

«Без комментариев, — сказал Дзюба. — Все ли в порядке? Время покажет. Для себя прошел [медосмотр] просто».

В мае 2022 года Дзюба объявил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с 2015 года. В августе форвард подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который провел пять матчей. 6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с клубом «Адана Демирспор» по обоюдному согласию сторон. В составе «Зенита» он провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач, футболист занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, лидером по этому показателю является Александр Кержаков (163 гола). С «Зенитом» Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.

Нападающий является воспитанником московского «Спартака», за который выступал с 2006 по 2015 год и с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России. С 2009 по 2010 год и с 2013 по 2015 год Дзюба выступал на правах аренды за томскую «Томь» и «Ростов» соответственно, вместе с «Ростовом» он выиграл Кубок России, в 2018 году нападающий на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 148 голов, второе место занимает Олег Веретенников (144).

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