Кержаков стал главным тренером кипрского футбольного клуба «Кармиотисса»

Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на полтора года.

Кержакову 40 лет, он возглавлял «Пари Нижний Новгород» в сезоне-2021/22, под его руководством клуб занял 11-е место в чемпионате России. Ранее специалист возглавлял томскую «Томь».

В период игровой карьеры он выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды — суперкубка страны. В составе «Севильи» россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем кубка и суперкубка Испании.