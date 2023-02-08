Кержаков стал главным тренером кипрского футбольного клуба «Кармиотисса»
ТАСС, 8 февраля. Обладатель Кубка УЕФА сезона-2006/07 Александр Кержаков стал главным тренером клуба высшего дивизиона чемпионата Кипра по футболу «Кармиотисса».
ТАСС, 8 февраля. Обладатель Кубка УЕФА сезона-2006/07 Александр Кержаков стал главным тренером клуба высшего дивизиона чемпионата Кипра по футболу «Кармиотисса».
Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на полтора года.
Кержакову 40 лет, он возглавлял «Пари Нижний Новгород» в сезоне-2021/22, под его руководством клуб занял 11-е место в чемпионате России. Ранее специалист возглавлял томскую «Томь».
В период игровой карьеры он выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды — суперкубка страны. В составе «Севильи» россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем кубка и суперкубка Испании.
«Кармиотисса» после 22 матчей набрала 23 очка и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. В следующем матче 9 февраля команда на выезде сыграет с «Аполлоном».