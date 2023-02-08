«Локомотив» объявил о подписании контракта с Артемом Дзюбой

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Дзюбе 34 года, в мае 2022 года он объявил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с 2015 года. В августе Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который провел пять матчей и отметился одним забитым мячом. 6 ноября Дзюба расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию сторон. В составе «Зенита» Дзюба провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 голевых передач, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита», уступая Александру Кержакову (163 гола). С «Зенитом» Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.

Нападающий является воспитанником московского «Спартака», за который выступал с 2006 по 2015 год и с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России. С 2009 по 2010 год и с 2013 по 2015 год Дзюба выступал на правах аренды за томскую «Томь» и «Ростов» соответственно, вместе с «Ростовом» он выиграл Кубок России, в 2018 году нападающий на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, нападающий забил 148 голов, второе место занимает Олег Веретенников (144).

За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 голевых передач. По количеству мячей форвард делит первое место в истории национальной команды с Кержаковым. Последний матч в составе сборной он провел в июне 2021 года на чемпионате Европы против команды Дании (1:4). На домашнем чемпионате мира 2018 года Дзюба забил три гола и отдал две голевые передачи.

Смольникову 34 году, он является воспитанником «Локомотива». Профессиональную карьеру защитник начал в столичном «Торпедо», после чего вернулся в состав железнодорожников. В разные годы Смольников выступал за екатеринбургский «Урал», «Читу», «Жемчужину-Сочи», «Ростов», «Краснодар», «Зенит» и тульский «Арсенал». В 2022 году играл за «Торпедо». В составе «Зенита» он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. За сборную России провел 30 матчей и не отметился результативными действиями.