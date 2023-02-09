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10:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» подписали бразильского легионера

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Химки» подписали контракт с бразильским защитником Лео Андраде, сообщается в Telegram-канале подмосковного футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на 2,5 года.

Ранее Андраде выступал за бразильские клубы «Коритиба» и «Жувентуде». Последним клубом бразильца был португальский «Маритиму», в составе которого он забил три гола и отдал две голевые передачи в 59 матчах.

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