«Химки» подписали бразильского легионера
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Химки» подписали контракт с бразильским защитником Лео Андраде, сообщается в Telegram-канале подмосковного футбольного клуба.
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Химки» подписали контракт с бразильским защитником Лео Андраде, сообщается в Telegram-канале подмосковного футбольного клуба.
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на 2,5 года.
Ранее Андраде выступал за бразильские клубы «Коритиба» и «Жувентуде». Последним клубом бразильца был португальский «Маритиму», в составе которого он забил три гола и отдал две голевые передачи в 59 матчах.