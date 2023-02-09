Деменко заявил, что футбол в России существует благодаря «Спартаку»

«Имя “Спартака” ассоциируется с футболом, оно дало толчок к развитию футбола в стране. Футбол, который мы знаем, в России существует во многом благодаря “Спартаку”. У “Спартака” была игра, которая нравилась болельщикам, со спартаковскими стеночками, были и стиль, и титулы. Игрой “Спартака” восхищались. По совокупности и вкладу в футбол России “Спартак” впереди всех, если брать всю историю целиком. Потому что это имя», — приводит слова Деменко Legalbet.