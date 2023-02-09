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13:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Деменко заявил, что футбол в России существует благодаря «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отметил вклад красно-белого клуба в развитие футбола в России.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

«Имя “Спартака” ассоциируется с футболом, оно дало толчок к развитию футбола в стране. Футбол, который мы знаем, в России существует во многом благодаря “Спартаку”. У “Спартака” была игра, которая нравилась болельщикам, со спартаковскими стеночками, были и стиль, и титулы. Игрой “Спартака” восхищались. По совокупности и вкладу в футбол России “Спартак” впереди всех, если брать всю историю целиком. Потому что это имя», — приводит слова Деменко Legalbet.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

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