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00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин: Опасаюсь вызывать такси — вдруг за мной приедет Дзюба

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал подписание контракта 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом».

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Источник: Чемпионат.com

«Эта неделя была создана, чтобы порадовать меня. Что может быть более счастливой приметой для только что наступившего года, чем возвращение Артёма Дзюбы в чемпионат России? Ещё и возвращение на такси. Клуб сделал забавный ролик с участием Дзюбы и Смольникова, где последний заказывает такси до дома.

Почему-то к нему в качестве водителя приезжает Дзюба. Почему — не знаю. И даже теперь опасаюсь вызывать такси — вдруг я сейчас поеду домой и за мной тоже приедет Дзюба», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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