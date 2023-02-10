Зачем «Локо» Дзюба. Зачем Кержакову Кипр. Колонка Казакова

На этой неделе Дзюба и Смольников подписали краткосрочные контракты с «Локомотивом». Глушаков должен определиться со своим будущим в плане перехода в «Нижний Новгород». А в Дубае открывается футбольная академия Мамаева и Смолова. Целая россыпь новостей от «восьмидесятников» — тех, кто пришел на смену золотому поколению российского футбола.

Как ни грустно, возраст потихоньку берет у них свое. Тот же Кержаков, в среду улетевший на Кипр, тоже «восьмидесятник», но он как раз из золотого поколения — побеждавшего в Кубке УЕФА, выступавшего у Гуса Хиддинка в сборной. Да и речь сейчас не о молодых тренерах, а об игроках. Представителях уходящей эпохи.

Зачем Дзюба отправился в «Локо» — таких вопросов никто не задавал. На этот контракт смотрели с другой стороны — зачем он клубу? Ответы, как и сомнения, были известны заранее — каждый остался при своем мнении, и пока красно-зеленые не встретились со «Спартаком» в Кубке и с «Ростовом» в РПЛ, все версии останутся в подвешенном состоянии. Дзюба против Соболева и Промеса, Дзюба против Комличенко — по этим матчам станут оценивать экс-капитана нашей национальной команды, тренерский штаб «Локо», его спортивный блок. Но все равно, это — как и выгода Смольникова, как и вероятный переезд Глушакова в Нижний — понятно всем.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/P3dRZB5pDig" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В отличие от выбора Кержакова или нового бизнеса Мамаева и Смолова.

Вопросов возникло множество. Зачем Александру Кипр? Почему бывшие одноклубники по «Краснодару» открывают школу не в РФ, а в Эмиратах — звучало даже «вы футбольной России недодали, а она вам — все, но вложиться в нее не хотите».

Между тем все просто. Если убрать эмоции и ощущения, что интересы людей должны как-то ограничиваться.

Кержаков закончил работать в Нижнем весной. С тех пор его имя часто всплывало применительно к какому-то клубу, но предложений экс-бомбардир так и не дождался. Перед зимним трансферным окном говорили, что 40-летний специалист готов рассматривать варианты во второй лиге — но в итоге позвонили с Кипра. Зарплаты в «Кармиотиссе» небольшие — у футболистов не более 10 тысяч долларов в месяц, но это покрывается как уровнем жизни, так и возможностью работать, не выпадая из профессии. Кипр в силу большой русской диаспоры и многолетних связей с РФ охотно экспериментирует с нашими игроками и еще охотнее — с тренерами. Поэтому интерес к Кержакову понятен — как и его ответ. Смущает разве что полное отсутствие любой информации о президенте клуба Дмитрии Пунине — кроме того, что у него есть винный и букмекерский бизнесы.

Но это все же Кипр, а не Англия. Жизнь в удовольствие без докучливых глаз. Где можно если не перезапустить карьеру, то провести рабочее время с пользой — как Кокорин. Уезжал же Кержаков ненадолго в Цюрих — тогда его мотивировала возможность попасть на Евро-2016. Сейчас Александр едет работать и наверняка в надежде заслужить на острове интересное предложение из РПЛ. Ведь, как ни крути, тренерская карьера Кержакова развивается стремительно и по восходящей — юношеская сборная, первый дивизион, премьер-лига и вот теперь зарубежный клуб. По сути — самый быстрый рост в плеяде наших молодых специалистов. Никто не удивился, кстати, что Черевченко отправился в Таджикистан, — потому что это неплохой вариант и потому что хорошо знакомая ему земля. Почему тогда удивляться решению Кержакова?

У совместного проекта Смолова и Мамаева есть прообраз — школа Торбинского в Майами. Дмитрий переехал туда, смог построить бизнес — очень непростой, очень американский (на сайте проекта клиентов сразу предупреждают о такой вроде бы мелочи, как платный парковщик стоимостью пять долларов) и, вероятно, позволяющий зарабатывать в новой стране. Последняя деталь очень важна, поскольку Мамаев перебрался в Дубай и пытается организовать там нечто, что давало бы возможность извлекать прибыль. Инвестиции в Эмираты на сегодня не самая сложная вещь, открывающая ряд перспектив. И интересно, что Павел со Смоловым пытаются реализовать себя в знакомой сфере, не ввязываясь в риски, которые стоили многим их коллегам больших денег. Иногда — практически всех.

В любом случае это интересная история — хотя бы потому, что бывшие футболисты сборной ищут себя под закат карьеры, придумывая какие-то варианты кроме инвестиций в недвижимость или размещение средств в качестве вкладов.

То, что это происходит не здесь… Во-первых, это их дело. Кто-то строит стадион на малой родине, как Слуцкий, кто-то предпочитает заработать там, где потенциальный доход выше. А во-вторых, мы многого не знаем.

Ну и в-третьих, пауза в сезоне потихоньку заканчивается. Скоро появятся другие темы.