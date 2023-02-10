«Реал» хочет забрать игрока у «Зенита», аутсайдер РПЛ подписал чемпиона Европы. Главные трансферы и слухи дня

Что в России

Роберта Ренана планирует купить «Реал»?

Еще не успел 19-летний бразильский защитник Роберт Ренан дебютировать за «Зенит», как им уже активно заинтересовался мадридский «Реал». Оно и понятно, учитывая, что экс-игрок «Коринтианса» — один из лидеров мощной сборной Бразилии U-20 на проходящем сейчас молодежном чемпионате Южной Америки.

Мы уже подробно разобрали таланты Ренана, и он реально топ. Так что вероятное желание лучшего клуба мира подписать очередного бразильца удивления не вызывает. По информации журналиста Кайке Силвы, мадридцы готовы заплатить за Ренана 40 млн евро.

Правда, агент футболиста Луис Фернандо Гарсия в разговоре со Sport24 опроверг, что «Реал» уже предложил Ренану контракт. Но ведь это не значит, что оффера не будет позже.

Баринова 100% не будет в «Бешикташе» этой зимой

Одна из главных трансферных саг нынешнего межсезонья, похоже, окончательно схлопнулась. Турецкий гранд давно хотел приобрести 26-летнего опорника и этой зимой был особенно настойчив, однако его предложения не воодушевили «Локомотив». В том числе самое последнее на 5 млн евро.

«РБ Спорт» сообщил, что турки сдались и отказались от идеи приобретения Баринова. Впрочем, трансферное окно в Турции открыто до 18 февраля. Вдруг передумают и предложат сумму посерьезнее?

«Химки» усилились бразильцем и чемпионом Европы U-19

Подмосковный клуб перед возобновлением сезона находится на 15-м месте в РПЛ, но явно не намерен возвращаться в Первую лигу и этой зимой основательно перекраивает состав. «Химчане» основательно расчищают обойму и приглашают много новичков. Два последних — Маркос Гильерме и Петар Голубович.

Гильерме 27 лет, его взяли свободным агентом на 1,5 года. Когда-то он забивал 6 голов за 15 матчей в составе сборной Бразилии U-20, но звездой так и не стал. Зато покатался по миру: играл в «Атлетико Паранаэнсе», «Сан-Паулу», саудовской «Аль-Вахде», «Интернасьонале», «Сантосе» и загребском «Динамо».

Голубович — и вовсе победитель Евро в составе сборной Сербии. Правда, юношеской. Было это в 2013 году, и в одной команде с Петаром бегали, например, Митрович и Сергей Милинкович-Савич. У нашего же героя карьера вышла куда скромнее: бельгийский «Кортрейк», итальянские «Новара» и «Пиза», норвежский «Олесунн».

Сейчас ему 28, и он тоже перешел в «Химки» бесплатно. Соглашение подписано также на 1,5 года.

Что в Европе

Беллингем точно не перейдет в «Челси» и «ПСЖ», «Ливерпуль» — под вопросом

Джуд — один из самых желанных футболистов мира, и летом за него развернется настоящая охота. Правда, кое-кто из топов в ней может не участвовать из-за бессмысленности затеи.

«В “Челси” он не хочет в основном из-за их безумной трансферной политики и непонятного будущего, потому что неизвестно, к чему все это приведет», — рассекретил планы Беллингема журналист Sport1.de Патрик Бергер.

Про «ПСЖ» Бергер ничего конкретного не сказал, но уточнил, что туда англичанин также совсем не стремится.

Вообще, упорно ходили слухи, что кроме «Ливерпуля» Джуд никуда не хочет, но теперь и этот вариант под большим вопросом. Дело в слабом сезоне мерсисайдцев.

«Из разговоров с окружением Беллингема понятно, что Джуд склоняется к тому, чтобы поработать с Юргеном Клоппом и перейти в “Ливерпуль”.

Но сейчас они на 10-м месте и на 5 очков отстают от зоны еврокубков. Вот почему Беллингем сомневается. Если бы «Ливерпуль» был вторым или третьим, он уже сказал бы «да», — продолжил Бергер.

Ну что, Клоппу и его футболистам пора постараться за себя и за Джуда?

«ПСЖ» не отпустит Месси, «Торино» — Миранчука

Diario Sport утверждает, что Месси и его парижский работодатель вовсю обсуждают продление контракта. Есть два варианта нового контракта — либо на год, либо по схеме «1+1». Понятно лишь одно — все зависит от желания игрока.

В случае с Миранчуком и туринцами, напротив, инициатива за клубом. Но исход на данный момент примерно тот же — он остается.

«Мы очень довольны выступлениями Миранчука. Решение по его выкупу из “Аталанты” будет принято скоро», — сказал «Чемпионату» технический директор туринцев Давиде Ваньяти.