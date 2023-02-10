«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе чемпиона России по футболу Глушакова

Прежним клубом 36-летнего Глушакова были подмосковные «Химки». 9 января футболист сообщил ТАСС, что покинул команду по «совместной инициативе». За подмосковный клуб полузащитник выступал с октября 2020 года. Ранее он представлял московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат». В составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны в 2017 году.