«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе чемпиона России по футболу Глушакова
ТАСС, 10 февраля. Российский полузащитник Денис Глушаков перешел в футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе команды.
ТАСС, 10 февраля. Российский полузащитник Денис Глушаков перешел в футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе команды.
— Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород», — говорится в сообщении пресс-службы. О сроках контракта не сообщается.
Прежним клубом 36-летнего Глушакова были подмосковные «Химки». 9 января футболист сообщил ТАСС, что покинул команду по «совместной инициативе». За подмосковный клуб полузащитник выступал с октября 2020 года. Ранее он представлял московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат». В составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны в 2017 году.
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету команды 19 очков в 17 матчах. В первом после зимней паузы туре нижегородский клуб 4 марта на выезде встретится с лидером национального первенства петербургским «Зенитом».