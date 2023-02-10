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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» представил Глушакова роликом из бани

Футбольный клуб «Нижний Новгород» опубликовал в своем Telegram-канале видео с презентацией новичка команды Дениса Глушакова, которое было снято в бане.

Химки
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Источник: ФК "Пари НН"

«Нижний Новгород» в пятницу объявил о контракте с Глушаковым, соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца сезона. Он будет выступать под 88-м номером. Последним клубом полузащитника были «Химки». За подмосковную команду он выступал с октября 2020 года.

«Ну что, парку поддать? Дадим жару! Добро пожаловать», — говорится в видео.

В 2018 году Глушаков попал в семейный скандал. Его жена Дарья узнала, что футболист пошел в баню с другой девушкой. Позднее они развелись, на данный момент он находится в браке с футболисткой Ксенией Коваленко.

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