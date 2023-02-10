«Нижний Новгород» представил Глушакова роликом из бани

«Нижний Новгород» в пятницу объявил о контракте с Глушаковым, соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца сезона. Он будет выступать под 88-м номером. Последним клубом полузащитника были «Химки». За подмосковную команду он выступал с октября 2020 года.