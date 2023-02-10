«Нижний Новгород» представил Глушакова роликом из бани

«Нижний Новгород» в пятницу объявил о контракте с Глушаковым, соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца сезона. Он будет выступать под 88-м номером. Последним клубом полузащитника были «Химки». За подмосковную команду он выступал с октября 2020 года.
«Ну что, парку поддать? Дадим жару! Добро пожаловать», — говорится в видео.
В 2018 году Глушаков попал в семейный скандал. Его жена Дарья узнала, что футболист пошел в баню с другой девушкой. Позднее они развелись, на данный момент он находится в браке с футболисткой Ксенией Коваленко.