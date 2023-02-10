«Локомотив» объявил об уходе Мампасси в «Антальяспор»

В нынешнем сезоне 19-летний Марк Мампасси принял участие в девяти матчах «Локомотива» во всех турнирах. Защитник не отметился результативными действиями. Ранее футболист выступал за «Шахтёр». Игрок является воспитанником этого клуба, а в «Локомотив» Мампасси перешёл в декабре 2021 года.