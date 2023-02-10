СМИ: игрок сборной отказывается остаться в «Зените» ради карьеры в Европе

Летом 2020 года после истечения срока действия контракта с петербургским клубом Кузяев также заявил о намерении продолжить карьеру в Европе. СМИ сообщали, что турецкий «Бешикташ» собирался сделать игроку официальное предложение. Также сообщалось об интересе со стороны французского «Марселя», испанской «Валенсии» и немецкого «Хоффенхайма». Однако позднее он продлил соглашение с «сине-бело-голубыми».

«Контракт Далера с “Зенитом” истекает летом. Клуб хочет продлить соглашение и предлагает хорошие условия, которые полностью устраивают игрока. Но Кузяев приостановил переговоры из-за желания уехать в Европу и пока отказался от продления контракта. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ-5. При этом Кузяев уже имеет на руках конкретные предложения из Турции и Греции», — цитирует «Чемпионат» слова источника.