Эрик Абидаль признался, что Алексея Миранчука хотели видеть в «Барселоне»

— Во времена вашей карьеры игроком «Барселона» интересовалась Андреем Аршавиным?

— Нет, по поводу Аршавина никаких разговоров не было. Однако могу сказать точно, что когда я был главным скаутом «Барселоны», то мы интересовались единственным россиянином — Алексеем Миранчуком. В 2019-м году мы приезжали в Москву и просматривали игрока в «Локомотиве», общались с медицинским департаментом.

Миранчук умный и технически одаренный футболист. Мы хотели видеть его в «Барселоне», но вскоре мы увидели, какие звезды растут у нас в академии. Сейчас я рад, что в «Барселоне» есть такие игроки, как Гави и Педри.