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12:13 (мск), источник: Sport24

Эрик Абидаль признался, что Алексея Миранчука хотели видеть в «Барселоне»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, что каталонцы следили за российским полузащитником Алексеем Миранчуком. Хавбек в 2020 году покинул «Локомотив» и перешел в «Аталанту», а в 2022 году был отдан в аренду в «Торино».

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Источник: Sport24

— Во времена вашей карьеры игроком «Барселона» интересовалась Андреем Аршавиным?

— Нет, по поводу Аршавина никаких разговоров не было. Однако могу сказать точно, что когда я был главным скаутом «Барселоны», то мы интересовались единственным россиянином — Алексеем Миранчуком. В 2019-м году мы приезжали в Москву и просматривали игрока в «Локомотиве», общались с медицинским департаментом.

Миранчук умный и технически одаренный футболист. Мы хотели видеть его в «Барселоне», но вскоре мы увидели, какие звезды растут у нас в академии. Сейчас я рад, что в «Барселоне» есть такие игроки, как Гави и Педри.

Такие решения всегда даются тяжело. Да, мы не подписали Миранчука в «Барселону», однако я желаю ему всего самого наилучшего.

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