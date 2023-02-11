Павел Мамаев объявил о завершении карьеры

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе из‑за рубежа. Однако я провёл шикарное лето с женой и новорождённым сыном и понял, что просто устал. Мне хочется больше быть с семьёй», — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».