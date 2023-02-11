Представитель Дзюбы: лучший бомбардир в истории РПЛ не может играть бесплатно

«В тот момент в “Торпедо” происходила смена власти, менялся и совет директоров, люди вокруг совета директоров, менялась команда. У Артёма состоялся разговор с главным тренером, вроде бы они хорошо общались. Я на самой встрече не присутствовал, но Артём отмечал, что там возникла некая “химия”, озвученные слова всех устраивали… однако закончился этот разговор непонятным предложением Талалаева приехать в Турцию на просмотр.



Талалаев говорил, что предлагал Дзюбе приехать на медосмотр и разговор? Смотрите, насколько я знаю, слово “просмотр” не называлось, но Талалаев говорил так: “Надо приехать, посмотреть на тебя, в какой ты форме, пообщаться”. Да, я видел эти заявления в прессе про “медосмотр”, но это не совсем так. Непосредственно медосмотр Артём должен был пройти в Москве, причём в какой-то момент он был уже заказан. Но руководство, которое изначально было не против сделки, начало сомневаться по каким-то неспортивным причинам. Причём по неофициальной информации другие варианты, на которых настаивал тренер, были более дорогостоящие для клуба, ведь мы никаких агентских и подъёмных от “Торпедо” не просили. Был прописан минимальный уровень зарплаты



Моё мнение, что лучший бомбардир в истории РПЛ не может играть бесплатно за кого бы то ни было. Читал, что исполняющий обязанности председателя Совета директоров “Торпедо” через СМИ озвучил мысль, что если бы у него состоялся разговор с Артёмом, то он предложил бы ему схему оплаты по принципу success fee — вознаграждение, выплачиваемое только в случае благоприятного исхода. На мой взгляд, это максимально странно. Господа, вы идёте на последнем месте, забили семь голов за 17 туров, ваши игроки “молчат” со 2 октября! “— приводит слова Гольдмана “Матч ТВ”.