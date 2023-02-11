Дзюба о хейте: «Вставайте в очередь, ребята, продолжайте. Одни говорят, другие делают. Я уже настолько толстокожий, что просто улыбаюсь»

— Я настолько толстокожий уже в этом плане, что просто улыбаюсь. Вставайте в очередь, ребята, продолжайте дальше. Это нормально. Я спокойно относился и к славе, и ко всему остальному. Я сюда пришел помочь команде, сейчас такой непростой период. «Локомотив» там, где не должен находиться. А скептиков мы закроем своей игрой, своими результатами. Много всякого говорят. Но одни просто говорят, а другие делают. Вот и все, — сказал нападающий «Локомотива».