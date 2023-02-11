«Химки» осуществили 10-й трансфер за три дня, подписав Жаниу Бикела

Ранее 27-летний футболист выступал в чемпионате Нидерландов за «Херенвен» и «НЕК Неймеген», чемпионате Болгарии за софийский ЦСКА, профессиональной футбольной лиге США и Канады за «Ванкувер Уайткэпс» и чемпионате Италии за «Виченцу». В активе Жаниу восемь матчей в составе молодёжной сборной Португалии и два матча за сборную Гвинеи-Бисау.