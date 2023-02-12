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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Динамо» на сборах обыграли ташкентский «Олимпик»

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли ташкентский «Олимпик» в товарищеском матче на зимних сборах в Турции.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Анталье и завершилась победой динамовцев со счетом 1:0. Мяч на 80-й минуте с пенальти забил Федор Смолов.

Московская команда вышла на поле в траурных повязках в память о погибших в результате землетрясения в Турции. Игра началась с минуты молчания.

Позднее «Динамо» проведет встречу с подмосковными «Химками», которые в воскресенье уступили в контрольном матче казахстанскому клубу «Мактаарал» со счетом 2:3.

«Бело-голубые» ушли на зимнюю паузу на четвертом месте в Российской премьер-лиге, набрав 29 очков в 17 играх.

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