Футболисты «Динамо» на сборах обыграли ташкентский «Олимпик»

Встреча прошла в Анталье и завершилась победой динамовцев со счетом 1:0. Мяч на 80-й минуте с пенальти забил Федор Смолов.

Московская команда вышла на поле в траурных повязках в память о погибших в результате землетрясения в Турции. Игра началась с минуты молчания.

Позднее «Динамо» проведет встречу с подмосковными «Химками», которые в воскресенье уступили в контрольном матче казахстанскому клубу «Мактаарал» со счетом 2:3.