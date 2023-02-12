Гол и передача Пиняева помогли «Локомотиву» обыграть «Урал» в товарищеском матче

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В первом тайме в составе команды из Екатеринбурга отличился в полузащитник Эрик Бикфалви.

Во втором тайме полузащитник «Локо» Сергей Пиняев сначала отдал голевой пас на защитника Максима Ненахова, а потом отличился голом сам, став автором победного мяча.