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19:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол и передача Пиняева помогли «Локомотиву» обыграть «Урал» в товарищеском матче

«Локомотив» в товарищеском матче одержал волевую победу над «Уралом» со счетом 2:1.

Локомотив
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Без источника

В первом тайме в составе команды из Екатеринбурга отличился в полузащитник Эрик Бикфалви.

Во втором тайме полузащитник «Локо» Сергей Пиняев сначала отдал голевой пас на защитника Максима Ненахова, а потом отличился голом сам, став автором победного мяча.

В этом матче в составе «Локомотива» дебютировал нападающий Артем Дзюба, который вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

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