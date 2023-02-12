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20:06 (мск), источник: ТАСС

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Жирков объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Юрий Жирков считает свою профессиональную карьеру завершенной. Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье.

ЦСКА
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

12 февраля Жирков в составе сборной России стал победителем Кубка легенд, в котором принимают участие игроки старше 35 лет. В сентябре 2022 года футболист заявил, что завершит карьеру, если не получит «хороших предложений от клубов».

«Если я играю здесь (на Кубке легенд — прим. ТАСС), наверное, да. Надо так думать», — сказал Жирков, отвечая на вопрос о завершении карьеры футболиста.

Жиркову 39 лет, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский «Спартак». После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский «Челси», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит», став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные «Химки», которые стали последним клубом в его карьере.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. В общей сложности Жирков провел в составе национальной команды 105 матчей, забив 2 мяча и сделав 11 результативных передач.

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