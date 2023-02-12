Пресняков-старший: В те моменты, когда Дзюба будет выходить на поле, «Локомотив» будет играть вдесятером

«Удивился, когда услышал, что Дзюба присоединился к “Локомотиву”. Мне многое в этом трансфере, да и в целом в происходящем за последние пару лет в “Локо” кажется странным. Тут ему не дадут уже пихаться двумя руками, как это ему в “Зените” позволялось. В те моменты, когда Дзюба будет выходить на поле, “Локомотив” будет играть вдесятером. А это не очень. В первых матчах он, конечно, захочет что-то доказать, побегает изо всех сил, но он уже отвык от этого. Странный переход, но “Локомотив” — хозяин-барин.