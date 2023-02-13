Аршавин прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

«С точки зрения спорта трудно будет оценить переход Дзюбы. Но мне кажется, “Локомотив” был самым лучшим вариантом из тех, про которые говорили. Там игроки статуснее, чем в “Пари НН”. А вот как он себя проявит, ведь он три месяца не тренировался ни с кем, вопрос открыт.



Игрок основного состава? Думаю, его там рассматривают. Но всё равно ему нужно это доказать.



Лидер в раздевалке? Безусловно. В любой команде с ним больше него трудно говорить. Для этого тоже его и брали, чтобы сплотить команду. Чтобы она не была разрозненной. Когда будет такой авторитет в российском футболе, это “Локомотиву” поможет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».