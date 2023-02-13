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00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«С точки зрения спорта трудно будет оценить переход Дзюбы. Но мне кажется, “Локомотив” был самым лучшим вариантом из тех, про которые говорили. Там игроки статуснее, чем в “Пари НН”. А вот как он себя проявит, ведь он три месяца не тренировался ни с кем, вопрос открыт.

Игрок основного состава? Думаю, его там рассматривают. Но всё равно ему нужно это доказать.

Лидер в раздевалке? Безусловно. В любой команде с ним больше него трудно говорить. Для этого тоже его и брали, чтобы сплотить команду. Чтобы она не была разрозненной. Когда будет такой авторитет в российском футболе, это “Локомотиву” поможет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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