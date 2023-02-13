Сексуальную блондинку избил футболист РПЛ, пойманный на сексе втроем? Она утверждает, что это не первый случай

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа — долгожитель РПЛ. Хавбек переехал в Россию еще в 2007-м, прибыв помогать «Рубину», который только строил команду, выигравшую два чемпионата подряд. С тех пор Нобоа прошел через целый ряд российских клубов, ярче всего выступая под руководством открывшего его Курбана Бердыева: после «Рубина» было «Динамо», затем «Ростов», «Зенит» и «Сочи». Ненадолго из РПЛ Кристиан уезжал лишь в середине десятых, отыграв 17 матчей за греческий ПАОК.

Нобоа привык к России и даже женился на местной девушке Ольге Романовой. Брак принес эквадорцу двоих детей, но распался в 2018-м. Долго одиноким Кристиан не прожил — всего через год футболист начал хвастаться в социальных сетях новой любовью, его соотечественницей Кавиам Касо.

Источник: Социальные сети Кавиам Касо

Источник: Социальные сети Кавиам Касо

Источник: Социальные сети Кавиам Касо

Судя по обилию совместных счастливых фото в социальных сетях, долгое время у пары все было отлично. До недавнего времени — ночью Кевиам запустила трансляцию из Дубая и рассказала о том, что Нобоа избил ее после того, как она застукала его в постели с двумя девушками.

«Мне не стыдно ни за один из ударов, которые ты нанес мне, любовь моя! Мне стыдно за то, что я так долго молчала, что твои оскорбления и жестокое обращение всячески причиняли мне боль, и я всегда убеждала себя, что все изменится! Не позволяйте, это не только удары, это то, что ломает нас изнутри. Даже тот, кто безумно любит — тот меня уничтожает», — сообщила девушка, заявившая, что этот случай домашнего насилия в их совместной жизни — не первый.

Также Касо рассказала, что Кристиан ударил ее 10−12 раз, и продемонстрировала побои.

Вскоре после окончания трансляции девушка удалила ее из своих социальных сетей. Многие подписчики пришли на личную страницу Нобоа, чтобы выразить свое негодование, в результате чего футболист закрыл комментарии.

Кристиан оперативно отреагировал на обвинения в домашнем насилии:

«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться», — заявил Нобоа «СЭ».

Источник: Социальные сети Кавиам Касо