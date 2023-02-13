«Не считаю шанс уйти в “ПСЖ” редким». Малком впервые рассказал, почему не покинул «Зенит»

Малком — один из главных футболистов России этого сезона. У него нереальные 12+5 в 17 матчах РПЛ, и при этом он совсем не центрфорвард. Во многом благодаря ему «Зенит» не испытывает проблем с голами. Действия 25-летнего бразильца и правда магия. А в январе запустилась главная трансферная история зимнего окна. «ПСЖ» вышел на футболиста с предложением, но так и не договорился с «Зенитом». Прямо сейчас Малком — точно главный актив российской лиги.

В интервью «Чемпионату» он рассказал, как изменил своё тело в этом сезоне, о переговорах с «ПСЖ», семье, русском языке и многом другом.

Малком признаётся: это его лучший сезон в «Зените». Как так вышло?

— Малком, ты сейчас на сборах. Знаю, что футболисты делятся на два типа — тех, кто любит тренироваться так же, как и играть. И тех, кто вообще не любит тренироваться и наслаждается только матчами. К какому типу себя отнесёшь?

— Я профессиональный спортсмен. Поэтому понимаю, что тренировки — важнейшая часть подготовки. Да, я обожаю матчи, обожаю атмосферу. Но в то же время осознаю важность тренировок. Так что сборы для меня — часть футбола. Стараюсь проводить их ответственно.

— К концу второго сбора «Зенит» сыграл довольно много матчей. Ты уже пришёл в тонус?

— Всегда непросто возвращаться с каникул. Сейчас они продлились дольше, чем обычно. В Катаре было потяжелее, сейчас в Дубае больше товарищеских игр. Так что стало чуть-чуть легче. Но накопленная усталость есть. Однако это необходимая часть тренировочного процесса. Я чувствую себя прекрасно. Некоторые матчи отыграл полностью. Набираем форму, восстанавливаем командные связи. К официальным матчам я буду абсолютно готов.

— Ты не сыграешь в первой официальной игре из-за дисквалификации. Уже отпустил ту историю с дракой в матче со «Спартаком»?

— Обидно, что официальные матчи для меня начнутся позже. Но буду готовиться именно к ним. А историю со «Спартаком» надо скорее забыть. Это не про футбол. Скорее про антифутбол. Такого быть не должно. Мне стыдно за произошедшее. За то, что было такое столкновение. Оно не красит футболистов и сам спорт. Мы не должны были так себя вести. Я постарался как можно быстрее забыть об этом, однако мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч.

— У тебя классная статистика — можно ли назвать эту осень лучшей для тебя в «Зените»?

— Я провожу свой лучший сезон в «Зените». И, возможно, лучший в карьере. Прекрасно себя ощущаю. Сильно пересмотрел подход к работе за пределами футбольного поля. Которая не относится к тренировочному процессу. Чувствую, что моё тело стало лучше. Так хорошо себя никогда не чувствовал. И все показатели говорят, что моё тело сейчас в идеальной форме. Это находит отражение в статистике.

— Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что пересмотрел подход к работе за пределами футбольного поля?

— В первую очередь речь о питании. Я тщательно пересмотрел свой рацион. У меня появились специалисты, которые в этом помогают. Как только стал питаться иначе, тело на это отреагировало. Я почувствовал себя легче, быстрее, выносливее. И когда ты видишь результат, тебе хочется продолжать. Важно видеть, что работа не идёт впустую. Что перемены полезны. В моём случае всё так и получилось.

— Что ещё?

— Ещё стал иначе восстанавливаться после тренировок. Это тоже важный момент. Около восьми месяцев назад у меня появился личный физиотерапевт, который постоянно со мной. Он помогает продумывать план всех работ. Эта комбинация — питание плюс восстановление — и дала резкий скачок в развитии.

— Чувствуешь ли, что тебя воспринимают уже как лидера «Зенита»?

— Я не стал бы говорить в категориях лидерства. Чувствую, что приношу большую пользу команде. Мне это нравится. Счастлив, что в этом сезоне всё получается. У нас много лидеров на поле. Поэтому не говорил бы о себе в этом ключе.

— Ты говоришь, что тебя в «Зените» все очень поддерживают в эти годы. Какая роль в этом у тренеров?

— Ко мне действительно все хорошо относятся. Тренеры, игроки, персонал клуба. В начале зенитовской карьеры у меня было повреждение, но всё то сложное время и после меня все поддерживали. Меня это очень мотивирует.

Малком и «ПСЖ»: расстроен ли он отсутствию предложения из Парижа и видит ли себя во Франции в будущем

— В конце января во французских медиа появилась информация, что тобой интересуется «ПСЖ». Потом Семак сказал, что на тебя вышел клуб и обсудил возможный переход. Как эта история начиналась?

— «ПСЖ» напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером. Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого.

— Но в итоге французы так и не сделали официального предложения, хотя история тянулась до конца трансферного окна. Ты переживал из-за этого?

— Нет. Не расстроился и не переживал. У меня действующий контракт с «Зенитом». Я его уважаю. Клуб всегда честно поступал со мной. Заинтересованность от «ПСЖ» мне польстила. Это лишь сигнал, что я двигаюсь в правильном направлении. Внимание топ-клуба показательно и характерно. Но я был спокоен. Ждал, как будет развиваться ситуация. Итог истории никак на меня не повлиял.

— Ты понимаешь, что предложения от столь элитных клубов поступают нечасто? Нет ощущения, что это, возможно, был тот самый редкий шанс перейти в одну из лучших команд мира?

— Я не рассматриваю это как редкий шанс. Да, появилась возможность. Но теперь это в прошлом. Думаю, если продолжу работать так же усердно, то ещё смогу проявить себя на самом высоком европейском уровне. Нет мыслей, что это был мой единственный шанс уйти в топ-клуб.

— С кем ты обсуждал эту историю в петербургском клубе? Что они тебе говорили?

— Мы обсуждали эту историю с главным тренером. Речь шла о том, что если появится конкретное предложение, то мы будем его обдумывать. Клуб всегда был со мной честен. Мы постоянно были на связи, никто ни от кого ничего не скрывал. По этому вопросу было полное взаимопонимание.

— Насколько тебе вообще интересна Франция с футбольной точки зрения? Или ты в качестве повышения предпочёл бы другие чемпионаты?

— Я очень люблю Францию. У меня было прекрасное время в «Бордо». Чемпионат и страна мне знакомы. Было бы неправдой сказать, что никогда не хотел вернуться туда. Меня в своё время там тепло приняли. Но я играл в разных странах. Вариант с Францией был бы прекрасен в будущем. Однако и другие страны для себя не закрываю.

— Но как минимум на ближайшие полгода ты в «Зените».

— Да, я понимаю, что у меня есть незаконченная работа в «Зените». Мне очень хотелось бы отпраздновать вместе с командой пятый титул и получить вторую звезду. Клуб много сделал для меня, и моя задача — получить вторую звезду.

Повторюсь, меня радует перспектива однажды вновь оказаться в топовой лиге. И вновь выйти на поле в матчах Лиги чемпионов. Понимаю, что это в том числе благодаря моей работе. Возможно, это когда-нибудь случится.

— То есть амбиции есть?

— Если таких амбиций нет, то никакой мотивации заниматься этим делом может и не быть. Такие цели должны быть всегда. Это то, что заставляет тебя работать в поте лица. И демонстрировать лучшую версию себя.

Семья крайне важна для Малкома. Они с подругой очень долго шли к ребёнку

— Судя по твоим соцсетям, для тебя очень важна семья. И вскоре вы ожидаете пополнения. Это мотивирует дополнительно?

— Семья — это всё, что у меня есть. Это важный мотивирующий фактор. Хочу, чтобы мои любимые люди ни в чём не нуждались. Мы ожидаем пополнения в мае. Должен родиться сын. Планируем назвать его Габриэль — это имя архангела. Мы долго шли к этому. Долго пытались. К сожалению, у моей подруги были проблемы со здоровьем. Состоялась операция. После нам сказали, что шансы забеременеть небольшие. Но случилось чудо. Бог послал нам ребёнка.

— Твоя подруга весной будет с тобой в России или она уже сейчас в Бразилии?

— Нет. Она будет в Бразилии. Там все родственники и близкие люди. Она будет находиться там. В мае ребёнок родится. Надеюсь, смогу выпросить себе несколько дней выходных, чтобы поприсутствовать на родах. Жду с нетерпением. Это, возможно, самая большая мечта в жизни — стать отцом.

Источник: Социальные сети Малкома

— «Зенит» может завоевать пятый чемпионский титул и получить вторую звезду. Может ли это стать твоим красивым финалом в России или это лишь мотивация начать новый этап?

— Я живу сегодняшним днём. Не хочу думать о красивом финале. Сейчас хочу помочь команде дойти до этой победы. Расслабляться никак нельзя. Я не думаю о том, что будет после сезона.

— Некоторые считают, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ — это не расслабляет? И если есть конкуренты — кто они?

— Не считаю, что нет конкурентов в России. Здесь много команд, которые могут бороться, отбирать очки. Нельзя расслабляться ни на минуту. Ты должен быть максимально сосредоточен. Было много примеров, когда мы играли неудачно. Когда соперник выглядел здорово. Всегда сложно играть с командами из Москвы. Трудно играть в гостях.

— Ты всё чаще говоришь на русском языке в клубных видео. У тебя сейчас есть преподаватель? И есть шанс, что рано или поздно ты дашь какое-то интервью на русском?

— Русский язык — это задача для меня. Старался как можно быстрее его освоить, что-то выучить, но быстро понял, что это очень сложно. При этом за время, проведённое в России, я слышал много слов. Пытался составлять простые предложения. Понятно, что в тренировочном процессе ты многое слышишь на русском. И понимаешь. Однако дать интервью на русском — слишком амбициозный проект для меня. Пока меня хватает только на короткие реплики. Но меня радует, что всё больше мыслей я могу донести хотя бы в футбольном плане.