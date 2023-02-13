Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года

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Отмечается, что испанский специалист подписал контракт с командой на новых условиях.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022-го. В 24 официальных матчах под его руководством столичная команда одержала 15 побед, в том числе 8 крупных.