Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с командой до 2025 года, сообщает сайт клуба.
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с командой до 2025 года, сообщает сайт клуба.
Отмечается, что испанский специалист подписал контракт с командой на новых условиях.
Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022-го. В 24 официальных матчах под его руководством столичная команда одержала 15 побед, в том числе 8 крупных.
«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, а в Кубке России вышел в плей-офф с первой строчки в группе.