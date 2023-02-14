Пента-трик Сергеева помог «Зениту» разгромить «Дубай Сити» на сборах в ОАЭ
Петербургский «Зенит» крупно обыграл арабский «Дубай Сити» в товарищеском матче.
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Петербургский «Зенит» крупно обыграл арабский «Дубай Сити» в товарищеском матче.
Игра состоялась на тренировочных сборах в ОАЭ и завершилась победой петербуржцев со счетом 8:0.
В составе «Зенита» пять голов забил нападающий Иван Сергеев, по одному мячу на счету полузащитников Зелимхана Бакаева, Андрея Мостового и форварда Акима Белохонова.
Сегодня в 17:00 (мск) «Зенит» проведет еще один контрольный матч — против екатеринбургского «Урала».