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12:50 (мск), источник: Sport24

Пента-трик Сергеева помог «Зениту» разгромить «Дубай Сити» на сборах в ОАЭ

Петербургский «Зенит» крупно обыграл арабский «Дубай Сити» в товарищеском матче.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Игра состоялась на тренировочных сборах в ОАЭ и завершилась победой петербуржцев со счетом 8:0.

В составе «Зенита» пять голов забил нападающий Иван Сергеев, по одному мячу на счету полузащитников Зелимхана Бакаева, Андрея Мостового и форварда Акима Белохонова.

Сегодня в 17:00 (мск) «Зенит» проведет еще один контрольный матч — против екатеринбургского «Урала».

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