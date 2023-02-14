Пента-трик Сергеева помог «Зениту» разгромить «Дубай Сити» на сборах в ОАЭ

Игра состоялась на тренировочных сборах в ОАЭ и завершилась победой петербуржцев со счетом 8:0.

В составе «Зенита» пять голов забил нападающий Иван Сергеев, по одному мячу на счету полузащитников Зелимхана Бакаева, Андрея Мостового и форварда Акима Белохонова.