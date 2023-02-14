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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Жирков назвал лучшие матчи и голы в карьере

Завершивший карьеру российский футболист Юрий Жирков назвал свои лучшие матчи и голы.

ЦСКА
ЧелсиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Три самых запомнившихся матча? Первый такой матч — безусловно, финал Кубка УЕФА “Спортинг” — ЦСКА в мае 2005-го. Вторым без вопросов назову четвертьфинал Eвро-2008, в котором сборная России обыграла Нидерланды. Третий? Пусть это будет матч “Челси” с “Астон Виллой”. Начался он, правда, не очень удачно — я “привёз” гол в наши ворота. Зато потом заработал два пенальти и отдал две голевые передачи, а “Челси” выиграл с крупным счётом.

Лучшие голы? Особняком стоит гол в финале Кубка УЕФА “Спортингу”, который в итоге оказался решающим. Далее — мяч в ворота “Гамбурга” за ЦСКА в Лиге чемпионов, когда решающему удару предшествовал скоростной проход. Неплохой гол забил в ворота армейцев за “Динамо”, в том эпизоде удалось несколько раз почеканить мяч. Ещё гол за “Челси” в ворота “Спартака” — в Лужниках, в матче Лиги чемпионов. Стадион болел против нас, но мы были сильнее и выиграли. Хороший был вечер», — сказал Жирков в интервью Bobsoccer.

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