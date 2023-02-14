Девушка Нобоа сняла побои после того, как обвинила игрока «Сочи» в избиении
Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, сняла побои, после того как сообщила, что футболист ее избил. Об этом стало известно накануне.
Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, сняла побои, после того как сообщила, что футболист ее избил. Об этом стало известно накануне.
Девушка сообщила, что Нобоа ударил ее 10−12 раз. Сам футболист заявил, что никого не бил и вообще находился в другом отеле в Дубае.
По данным Expreso, 34-летняя девушка была доставлена в клинику, где рассказала, что получила удары по голове, верхним конечностям, грудной клетке и нижним конечностям. Согласно отчету, на теле девушки были выявлены синяки, кровоподтеки на лице, плече, предплечье, запястье, правой руке, правом колене и правой ноге.
«Я попросила на стойке регистрации вызвать полицию, потому что обнаружила Кристиана с двумя женщинами в моей комнате, занимающимися сексом, а в Дубае проституция наказуема, как и употребление наркотиков… Прибыли только два агента, и единственное, что они попросили меня, это вернуться в комнату, а Кристиана уйти. Они сказали мне, что на следующий день я должна решить, хочу ли я подать заявление в полицию. Агенты не должны были позволять Кристиану уйти, они даже не вызывали скорую помощь, потому что если бы они это сделали, то попросили бы экспертное заключение. Все было подтасовано, потому что отелю было неудобно признать, что они пускают проституток», — сказала Касо.