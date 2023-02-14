Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Бавария
Футбол. Зарубежный
13.02
Верона
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
13.02
Сампдория
Интер
00
Футбол. Зарубежный
13.02
Эспаньол
Реал Сосьедад
23
Футбол. Зарубежный
13.02
Ливерпуль
Эвертон
20
Все события
18:34 (мск), источник: Sport24

Девушка Нобоа сняла побои после того, как обвинила игрока «Сочи» в избиении

Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, сняла побои, после того как сообщила, что футболист ее избил. Об этом стало известно накануне.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Девушка сообщила, что Нобоа ударил ее 10−12 раз. Сам футболист заявил, что никого не бил и вообще находился в другом отеле в Дубае.

По данным Expreso, 34-летняя девушка была доставлена в клинику, где рассказала, что получила удары по голове, верхним конечностям, грудной клетке и нижним конечностям. Согласно отчету, на теле девушки были выявлены синяки, кровоподтеки на лице, плече, предплечье, запястье, правой руке, правом колене и правой ноге.

«Я попросила на стойке регистрации вызвать полицию, потому что обнаружила Кристиана с двумя женщинами в моей комнате, занимающимися сексом, а в Дубае проституция наказуема, как и употребление наркотиков… Прибыли только два агента, и единственное, что они попросили меня, это вернуться в комнату, а Кристиана уйти. Они сказали мне, что на следующий день я должна решить, хочу ли я подать заявление в полицию. Агенты не должны были позволять Кристиану уйти, они даже не вызывали скорую помощь, потому что если бы они это сделали, то попросили бы экспертное заключение. Все было подтасовано, потому что отелю было неудобно признать, что они пускают проституток», — сказала Касо.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американка из UFC выложила пикантное фото в нижнем белье, засветив интимную татуировку на ягодицах
Агата Муцениеце высунула язык и снялась в нижнем белье: «Развод пошел на пользу. Расцвела, породистая красотка»
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
15Криштиану Роналду в новом клубе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь