Девушка Нобоа сняла побои после того, как обвинила игрока «Сочи» в избиении

«Я попросила на стойке регистрации вызвать полицию, потому что обнаружила Кристиана с двумя женщинами в моей комнате, занимающимися сексом, а в Дубае проституция наказуема, как и употребление наркотиков… Прибыли только два агента, и единственное, что они попросили меня, это вернуться в комнату, а Кристиана уйти. Они сказали мне, что на следующий день я должна решить, хочу ли я подать заявление в полицию. Агенты не должны были позволять Кристиану уйти, они даже не вызывали скорую помощь, потому что если бы они это сделали, то попросили бы экспертное заключение. Все было подтасовано, потому что отелю было неудобно признать, что они пускают проституток», — сказала Касо.