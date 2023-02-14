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19:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба пришёл на матч «Зенита». И увидел, как забивает его сменщик

Кассьерра снова отличился на сборах. Гол колумбийца спас команду от поражения в игре с «Уралом».

Зенит
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Источник: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Чемпион и лидер РПЛ продолжает второй зимний сбор в ОАЭ. Сегодня, 14 февраля, «Зенит» сыграл двумя составами с «Дубай Сити» и «Уралом». Местную команду петербуржцы разгромили со счётом 8:0, а вот екатеринбуржцев переиграть не смогли.

На спарринг с «Дубай Сити» Сергей Семак поставил условный второй состав, в котором снова оказался Далер Кузяев. На фоне ситуации с непродлением контракта полузащитник сборной России не попадает в основу, и вряд ли это просто совпадение. Но главным героем матча с соперником из ОАЭ стал другой игрок «Зенита» — Иван Сергеев. Центрфорвард явно не желает отдавать место в «старте» Матео Кассьерре, который, в отличие от него, не забивает в РПЛ. Сергеев положил пять мячей в ворота «Дубай Сити», а кроме того, сделал один голевой пас.

Показала себя и зенитовская молодёжь. У нападающего Акима Белохонова — гол, у атакующего полузащитника Данилы Козлова две результативные передачи. Напомним, до этого 18-летний Козлов забивал на сборах «Лусаил Сити» и «Джохору», так что он наверняка произвёл наиболее сильное впечатление на тренерский штаб из всех юных воспитанников сине-бело-голубых.

А вечером первый состав встретился с «Уралом».

У чемпионов России было необычное сочетание в центре обороны, где вышли в паре Дмитрий Чистяков и Арсен Адамов. Семак дал сыграть со своей бывшей командой универсалу, пришедшему в «Зенит» из «Урала». В центре обороны есть свободная вакансия, образовавшаяся после ухода Деяна Ловрена. Пока не приехал Роберт Ренан, можно занять её. «Урал» начал с агрессивного высокого прессинга защитников сине-бело-голубых во главе с Адамовым и заработал несколько угловых, но без травмированного Юрия Газинского даже оригинальные розыгрыши не срабатывали.

На левом фланге у «Зенита» сейчас тоже не самая сыгранная связка, созданная из защитника Данила Кругового (он подменяет залечивающего повреждение Дугласа Сантоса) и полузащитника Густаво Мантуана. В старании этим двоим не откажешь, но справа усилиями Вячеслава Караваева и Малкома петербуржцы создавали больше. Бразилец был самым опасным в составе обеих команд и исполнял, скорее, роль свободного художника, часто смещаясь в центр. С передач несостоявшегося игрока «ПСЖ» могли забить Кассьерра и Мантуан, один хороший шанс упустил и сам Малком — после кросса Клаудиньо и ошибки Ильи Помазуна на выходе. Вдобавок бразилец после крутого прохода посадил на жёлтую карточку Даниэля Мишкича.

«Зенит» в первом тайме владел мячом 63% времени и отрезками красиво комбинировал на глазах у немногочисленных зрителей. К слову, за этим спаррингом наблюдали Артём Дзюба и поигравший за обе команды Игорь Смольников Тем не менее с последним пасом или ударом проблемы были и у екатеринбуржцев, и у петербуржцев. До перерыва соперники нанесли всего один удар в створ — это сделали чемпионы России.

Но едва начался второй тайм, как забила команда Виктора Гончаренко. Первый удар «Урала» в створ ворот «Зенита» реализовал Фаниль Сунгатулин, которого неделю назад выкупили у «Спартака». Полузащитник здорово пробил с подбора, и появившийся на поле после перерыва голкипер Александр Васютин пошёл вынимать мяч из сетки. Пожалуй, в этом эпизоде ошиблись Вильмар Барриос и Мантуан — ушли со своих позиций.

«Зенит», много владея мячом и во втором тайме, создавал минимум моментов. Хотелось критиковать Кассьерру за бесполезность, однако на 71-й минуте колумбиец показал класс. Получив пас у полукруга штрафной от Вендела, центрфорвард ловко развернул защитника и технично положил мяч в ворота. Кассьерра начинает забивать за петербургскую команду, пусть пока и на сборах. До этого у Матео были голы «Арарату» и «Лусаил Сити».

«Урал», как и восемь дней назад, не проиграл «Зениту» (тогда тоже сыграли вничью — 1:1). Команда Гончаренко по-прежнему очень прилично выглядит, словно и не было зимней паузы. Уже 22 февраля «Урал» в плей-офф Кубка России встретится с «Ростовом». «Зенит» через три дня проведёт спарринг с иранским «Сепаханом», а 25 февраля возобновит сезон кубковым матчем с «Волгой». Кстати, РФС всё же принял поле стадиона в Ульяновске.

Анатолий Романов

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