Дзюба заявил, что с нетерпением ждет встречи с «Зенитом»

«Был рад увидеть знакомые лица. Первые дни в “Локомотиве” проходят великолепно, все супер. Сейчас наслаждаюсь, готовимся.



Недавно отыграли матч, есть над чем работать, прибавлять. Сейчас надо полностью посвятить себя работе. Ребята очень приятные, веселые, поэтому все великолепно.



Жду ли встречи с “Зенитом”? С нетерпением», — передает слова Дзюбы «Матч ТВ».

«Локомотив» и «Зенит» сыграют друг с другом в чемпионате России 8 апреля.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы.

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.