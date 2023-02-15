«Динамо» обыграло «Аланию» в контрольном матче

Москвичи одержали победу со счётом 3:2.

Первый гол в матче на девятой минуте забил полузащитник москвичей Арсен Захарян.

На 37-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество «Динамо». В концовке первого тайма «Алания» отыграла один мяч: полузащитник Батраз Гурциев реализовал пенальти. На 57-й минуте владикавказцы вновь забили с пенальти. Автором гола стал полузащитник Артур Галоян. Через семь минут форвард Вячеслав Грулёв вывел бело-голубых вперёд — 3:2.