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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» разгромил клуб из ОАЭ «Фурсан Хиспания» в товарищеском матче

«Локомотив» обыграл клуб из ОАЭ «Фурсан Хиспания» в товарищеском матче — 5:0.

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Голами в составе железнодорожников отметились Константин Марадишвили, Франсуа Камано, Иван Игнатьев, оформивший дубль, и Дмитрий Баринов.

Товарищеский матч.

«Локомотив» (Россия) — «Фурсан Хиспания» (ОАЭ) — 5:0 (1:0).

Голы: Марадишвили, 30 (1:0). Камано, 49 (2:0). Игнатьев, 53 (3:0). Баринов, 57 (4:0). Игнатьев, 67 (5:0).

«Локомотив»: Лантратов (Худяков, 59), Ненахов, Смольников (Тикнизян, 46), Магкеев, Баринов, Погостнов (Конти, 59), Куликов, Марадишвили (Карпукас, 46), Пиняев (Глушенков, 59), Дзюба (Игнатьев, 46), Камано (Миранчук, 59).

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