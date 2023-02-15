ЦСКА в меньшинстве обыграл «Динамо» в товарищеском матче

Счет в матче в первом тайме открыл игрок «Динамо» Эли Даса. Во втором тайме Милан Гайич сравнял.

На 59-й минуте Виллиан Роша получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 88-й минуте полузащитник ЦСКА Хесус Медина забил гол и принес своей команде победу.