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19:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА в меньшинстве обыграл «Динамо» в товарищеском матче

ЦСКА в меньшинстве обыграл «Динамо» в товарищеском матче со счетом 2:1.

ЦСКА
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Счет в матче в первом тайме открыл игрок «Динамо» Эли Даса. Во втором тайме Милан Гайич сравнял.

На 59-й минуте Виллиан Роша получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 88-й минуте полузащитник ЦСКА Хесус Медина забил гол и принес своей команде победу.

«Динамо»: Шунин, Фернандес (Паршивлюк, 76), Кутицкий, Сазонов, Скопинцев (Лаксальт, 66), Даса (Маричаль, 76), Макаров (Грулев, 66), Фомин, Гагнидзе, Муми Нгамале (Гладышев, 76), Смолов (Тюкавин, 66).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Гайич, Дивеев (Ермаков, 36), Виллиан (Лукин, 58), Мойзес, Карраскаль, Обляков, Мендес, Кучаев (Зделар, 66), Чалов (Медина, 58).

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