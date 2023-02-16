«Крылья Советов» проиграли «Нефтчи» в контрольном матче
Футболисты самарских «Крыльев Советов» уступили узбекистанскому «Нефтчи» из Ферганы в контрольном матче на сборе в Турции.
Футболисты самарских «Крыльев Советов» уступили узбекистанскому «Нефтчи» из Ферганы в контрольном матче на сборе в Турции.
Встреча, прошедшая в Белеке в четверг, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Нефтчи». «Крылья» проигрывали 0:3 после первого тайма, но во второй половине матча сумели сократить разрыв до минимума. У самарской команды голами отметились Александр Солдатенков (65-я минута) и Владимир Хубулов (76).
Позже вечером «Крылья Советов» проведут еще один контрольный матч против московского «Торпедо», которое в параллельной встрече обыграло молодежную команду столичного «Локомотива» (игроки не старше 19 лет) со счетом 2:0 благодаря голам Стефана Шапича (10-я минута) и Ивана Турищева (79).
Матч «Торпедо» — «Крылья Советов» начнется в 17:30 мск.