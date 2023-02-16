«Крылья Советов» проиграли «Нефтчи» в контрольном матче

Встреча, прошедшая в Белеке в четверг, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Нефтчи». «Крылья» проигрывали 0:3 после первого тайма, но во второй половине матча сумели сократить разрыв до минимума. У самарской команды голами отметились Александр Солдатенков (65-я минута) и Владимир Хубулов (76).