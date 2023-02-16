Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Барселона
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Унион Б
Футбол. Еврокубки
20:45
Зальцбург
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
Трабзонспор
Базель
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Лех
Футбол. Еврокубки
20:45
Брага
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Нант
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК Л
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
23:00
Шериф
Партизан
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Андерлехт
Все события
13:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» проиграли «Нефтчи» в контрольном матче

Футболисты самарских «Крыльев Советов» уступили узбекистанскому «Нефтчи» из Ферганы в контрольном матче на сборе в Турции.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Крылья Советов"

Встреча, прошедшая в Белеке в четверг, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Нефтчи». «Крылья» проигрывали 0:3 после первого тайма, но во второй половине матча сумели сократить разрыв до минимума. У самарской команды голами отметились Александр Солдатенков (65-я минута) и Владимир Хубулов (76).

Позже вечером «Крылья Советов» проведут еще один контрольный матч против московского «Торпедо», которое в параллельной встрече обыграло молодежную команду столичного «Локомотива» (игроки не старше 19 лет) со счетом 2:0 благодаря голам Стефана Шапича (10-я минута) и Ивана Турищева (79).

Матч «Торпедо» — «Крылья Советов» начнется в 17:30 мск.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава МОК впервые наехал на Запад из-за России. Баху надоело унижаться
'Какого черта?' Украинец накинулся на американца, назвавшего его русским
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь