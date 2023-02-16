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16:53 (мск), источник: Sport24

Быстров — о девушке Нобоа: «Футболиста нашла, переспала, забеременела: алиментики получаю, ни за что не отвечаю»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, которого его девушка обвинила в избиении.

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Ранее 34-летняя Кевиам Касо заявила, что Нобоа несколько раз ударил ее по голове, грудной клетке, рукам и ногам, показав травмы в соцсетях. По ее словам, она застала Нобоа с двумя женщинами в номере отеля в Дубае. Кристиан все обвинения отверг, сказав, что Касо была «пьяная и злая».

«Это постановочное видео. Во‑первых, человек нетрезвый. Это можно заметить, если приглядеться. И эти наигранные слезы… Естественно, женщин бить нельзя. Мы не знаем, что там у них произошло. Вряд ли в Дубае отпустили бы Нобоа, если бы инцидент произошел в отеле с проститутками.

Естественно, насилия не должно быть. Но где та грань, которую могут переходить мужчина и женщина? Опять же, они официально не женаты. Может быть, она увела его из семьи. Это все сфабриковано, пиар‑акция.

Сейчас тенденция такая пошла, что девушки не хотят сохранять семью. Накачали губки, подкачали попку, — и жизнь удалась. Футболиста нашла, переспала с ним разик, забеременела: алиментики получаю, ни за что не отвечаю. К сожалению, это часто происходит», — написал Быстров в своем телеграм-канале.

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