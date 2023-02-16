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16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист клуба РПЛ рассказал об участии в странных матчах

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился опытом участия в матчах, которые носили неспортивный характер. Об этом сообщает «Матч ТВ».

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По его словам, таких встреч было несколько, однако он отметил, что не знает, как проверить свои подозрения. «Встретил человека, не футболиста, который назвал один матч с моим участием, носивший неспортивный характер. Мне так не казалось, но он привел ряд фактов. Стал вспоминать, анализировать и кое‑что действительно готов отнести к странностям», — рассказал Лебеденко, но не стал называть матч.

Лебеденко в нынешнем сезоне провел 15 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард отметился одним голом.

В декабре 2021 года бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов признался, что ему доводилось участвовать в договорном матче. Однако экс-футболист национальной команды подчеркнул, что свои обязанности на поле в той игре выполнял честно и денег не получил.

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