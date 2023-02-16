Футболист клуба РПЛ рассказал об участии в странных матчах

По его словам, таких встреч было несколько, однако он отметил, что не знает, как проверить свои подозрения. «Встретил человека, не футболиста, который назвал один матч с моим участием, носивший неспортивный характер. Мне так не казалось, но он привел ряд фактов. Стал вспоминать, анализировать и кое‑что действительно готов отнести к странностям», — рассказал Лебеденко, но не стал называть матч.