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16:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» отправился в Иран на товарищеский матч с «Сепаханом»

«Зенит» отправился в Исфахан (Иран), где проведет товарищеский матч с «Сепаханом», сообщила пресс-служба клуба.

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Источник: ФК "Зенит"

Всего к игре будут готовиться 24 футболиста.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин;

Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков, Родригао, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Илья Кирш;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Малком, Клаудиньо, Алексей Сутормин, Данила Козлов;

Нападающие: Иван Сергеев, Матео Кассьерра.

Встреча между «Зенитом» и «Сепаханом» пройдет завтра, 17 февраля. Начало — в 15.00 мск.

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