Мамаев ответил на критику из-за открытия футбольной академии в Дубае

«Не понимаю, в чем упрек. Считаю, что заслужил право находиться там, где хочу находиться на данный момент», — заявил Мамаев, добавив, что сейчас он очень счастлив. Экс-спортсмен рассказал, что идея создать футбольную школу появилась во время спонтанной поездки в Дубай.

21 января стало известно, что Мамаев вместе с форвардом «Динамо» Федором Смоловым откроет детскую академию в Дубае. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова обвинила игроков в уклонении от мобилизации и осудила идею создать школу за границей. «Если они делают это за свои деньги, то тогда правильнее делать это все-таки в России. Правильнее потратить на наших детей», — добавила она.