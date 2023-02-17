Российский вратарь рассказал об интересе клуба из Германии
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, что представители клуба из Германии связывались с его агентом.
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, что представители клуба из Германии связывались с его агентом.
Худяков дебютировал в чемпионате России в сентябре 2021 года, в возрасте 17 лет, выйдя на поле вместо удаленного Гильерме. В ноябре того же года он сыграл в Лиге Европы, попав в стартовый состав на матч против «Лацио».
«Разговоры о том, что за мной следят, до меня доходят. Знаю, что с агентом общались, но что дальше — не в курсе. Названия клубов не скажу. Назвать страну? Топ-5. Германия? Да», — сказал Худяков «Спорт Экспресс».
Худяков выходил на поле в текущем сезоне в 14 из 17 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Голкипер пропустил 30 мячей.