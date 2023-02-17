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14:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский вратарь рассказал об интересе клуба из Германии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, что представители клуба из Германии связывались с его агентом.

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Источник: РИА "Новости"

Худяков дебютировал в чемпионате России в сентябре 2021 года, в возрасте 17 лет, выйдя на поле вместо удаленного Гильерме. В ноябре того же года он сыграл в Лиге Европы, попав в стартовый состав на матч против «Лацио».

«Разговоры о том, что за мной следят, до меня доходят. Знаю, что с агентом общались, но что дальше — не в курсе. Названия клубов не скажу. Назвать страну? Топ-5. Германия? Да», — сказал Худяков «Спорт Экспресс».

Худяков выходил на поле в текущем сезоне в 14 из 17 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Голкипер пропустил 30 мячей.

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