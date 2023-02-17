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17:29 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Зенита» проиграли в товарищеском матче иранскому «Сепахану»

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Ирана.

ЗенитТоварищеские матчи: календарь
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Источник: ФК "Зенит"

ТАСС, 17 февраля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 0:2 уступил иранскому «Сепахану» в товарищеском матче. Встреча прошла в пятницу в Иране.

В составе победителей голы забыли Мохаммад Горбани (4-я минута), Мохаммад Данешграр (45+4).

Изначально матч между «Сепаханом» и «Зенитом» должен был пройти 27 ноября 2022 года. Однако позднее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что петербургский клуб сыграет с московским «Спартаком» в матче шестого тура группового этапа Фонбет — Кубка России 27 ноября, из-за чего товарищеская встреча была перенесена.

«Зенит» провел последнюю товарищескую игру перед возобновлением сезона. Для петербургской команды поражение от «Сепахана» стало первым за время сборов. До этого «Зенит» одержал пять побед и трижды сыграл вничью. В следующем матче «Зенит» встретится на выезде с ульяновской «Волгой» в четвертьфинальной встрече «пути регионов» Фонбет — Кубка России, которая пройдет 25 февраля.

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