Футболисты «Зенита» проиграли в товарищеском матче иранскому «Сепахану»

ТАСС, 17 февраля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 0:2 уступил иранскому «Сепахану» в товарищеском матче. Встреча прошла в пятницу в Иране.

В составе победителей голы забыли Мохаммад Горбани (4-я минута), Мохаммад Данешграр (45+4).

Изначально матч между «Сепаханом» и «Зенитом» должен был пройти 27 ноября 2022 года. Однако позднее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что петербургский клуб сыграет с московским «Спартаком» в матче шестого тура группового этапа Фонбет — Кубка России 27 ноября, из-за чего товарищеская встреча была перенесена.