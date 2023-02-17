А России точно нужно в Азию? «Зенит» неожиданно проиграл резерву иранского клуба

Всё началось с картинки. Помните трансляции матчей в начале 2000-х? Например, из «Лужников». Ассоциации в голове: грязная графика, прерывание эфира и засветлённые либо затемнённые нечёткие кадры. Так показывают футбол в Иране. Конечно, через 20−30 минут просмотра привыкаешь. Но в любом случае это возвращение в прошлое. Большой диссонанс даже с нынешним показом РПЛ. Хотя посещаемости нужно отдать должное — на трибунах было порядка 40 тысяч.

Для «Зенита» это уже третий международный матч за год. Летом и осенью играли с «Црвеной Звездой» в России, теперь поехали в Азию на встречу с «Сепаханом». Но в планах был не только футбол. Не менее важен сигнал: руководство элитного российского клуба посетило Иран, чтобы договориться о большом сотрудничестве. На уровне академий, обмене тренеров, матчах женщин. И это только общие пункты. Внутри — много конкретики. Например, планируется создание юношеского турнира с клубами Азии и России. И приглашение специалистов для повышения квалификации. Проще говоря, глобальный проект с Азией. Если уж в Европе никто в этом не заинтересован.

Теперь к игре. Интересно, что «Сепахан» выставил на матч не основной состав. Скорее, даже второй. Неудивительно: игра с «Зенитом» прерывает недельный цикл подготовки к Кубку. Во вторник прошла игра чемпионата, где команда победила, в пятницу — «Зенит», а в среду уже Кубок. Так что тренер не стал заморачиваться и выпустил резерв. Впрочем, «Зенит» тоже явно рассматривал игру как выставочную. В первом тайме вышла примерная основа, которая сыграет в Кубке — без всех дисквалифицированных бразильцев. А в перерыве Семак сделал 10 замен. Правда, к тому моменту команда уже проигрывала 0:2.

Происходящее сложно объяснить. Какие-то совершенно нелепые ошибки. Сначала после подачи Адамов и Дуглас не разобрались, кто и кого закрывает, — в итоге Гарбани остался один и реализовал шанс. А потом Данегшар обыграл двоих в штрафной и пробил Кержакову в ближний. Вратарь не потащил. Однако весь «Зенит» в первые 45 минут выглядел блёкло. Хоть и было много контроля, но почти без атак. А «Сепахан» очень бодро выбегал на чужую половину. Можно связать это с перелётом: питерцы прилетели в Иран вчера поздно вечером. Можно найти ещё какие-то оправдывающие факторы, но вывод один: «Зенит» был и правда плох. И это за восемь дней до кубковой игры в Ульяновске.

Лучше стало разве что в последние 20 минут второго тайма. У «Сепахана» к тому моменту устал второй состав, а третьему было уж очень тяжело конкурировать с Малкомом, Венделом, Сергеевым и остальными. Тогда же Питер и создал три-четыре хороших момента. Но все удары потащил вратарь. А в самой концовке иранцы даже забили третий, но судья зафиксировал небольшой офсайд.

«Зенит» проиграл первый международный матч в Азии. Однако ощущение, что он точно не последний. Результаты наверняка улучшатся. А привычка играть в таких условиях придёт. Как бы этого не хотелось.