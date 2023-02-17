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19:56 (мск), источник: Sport24

Квинси Промес выпустил новый музыкальный клип, посвященный карьере в «Спартаке» и жизни в России

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес выпустил новый музыкальный клип на песню «Conatus».

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Источник: РИА "Новости"

Название композиции переводится с латыни как «усилия», трек посвящен карьере Промеса в «Спартаке» и жизни в России.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне 31-летний Квинси Промес провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

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