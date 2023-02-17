Квинси Промес выпустил новый музыкальный клип, посвященный карьере в «Спартаке» и жизни в России
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес выпустил новый музыкальный клип на песню «Conatus».
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес выпустил новый музыкальный клип на песню «Conatus».
Название композиции переводится с латыни как «усилия», трек посвящен карьере Промеса в «Спартаке» и жизни в России.
В нынешнем сезоне 31-летний Квинси Промес провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.