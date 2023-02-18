Кто из Старостиных врал? Тайна происхождения имени «Спартака»

Возьмем, например, название. Казалось бы, куда проще — книга Рафаэлло Джованьоли «Спартак» многим известна с детства. О судьбе раба-гладиатора, поднявшего в древнем Риме восстание против власть имущих. Против тех, кто ради собственного развлечения отправлял Спартака и его товарищей на арену, где их рано или поздно ждала неизбежная смерть. Мятеж был жестоко подавлен, но память о вожде мужественных и свободолюбивых людей осталась на века.

По одной из версии, его имя и дало название созданному в 1935 году физкультурно-спортивному обществу. Хотя его предшественники уже обладали вполне узнаваемыми именами. Такими как МКС (Московский кружок спорта), «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация» и даже «Дукат» (так называлась известная табачная фабрика).

Инициаторами образования новой спортивной структуры стали Николай Старостин и Александр Косарев. У первого вся жизнь до последнего дня была связана с одним клубом, а второй являлся его соратником и по совместительству всемогущим генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ. Комсомол во все годы своего существования был младшим и верным помощником КПСС (Коммунистической партии Советского Союза).

А поскольку времени после Октябрьской революции 1917 года прошло немного и многое в стране строилось заново, то и любая здравая инициатива оценивалась по достоинству. И ей давался ход — естественно, после взвешенной оценки со стороны компетентных органов.

Так и появилось новое спортивное общество.

«Андрей говорит неправду»

Но почему все же «Спартак»? Это тоже можно считать одним из мифов. Андрей Старостин, единомышленник своего брата, в своей книге «Встречи на футбольной орбите» вспоминал, что вариантов названия в ходе бурных дискуссий возникало немало. Но после обсуждения один за одним они отметались как неудачные. И что все решила книга «Спартак» Джованьоли, неожиданно попавшаяся на глаза Николаю Петровичу. Старостин-старший заявил, что нужен девиз, отражающий лучшие качества спортсмена: верность идее, волю к победе, мужество, стойкость, ловкость и силу.

«Вождь римских гладиаторов имел все эти достоинства. Предлагаю назвать общество “Спартак”! Всем понравилось. На том и порешили», — приводит Андрей Старостин слова брата.

Теперь мощная фигура римского гладиатора красуется у входа на стадион «Спартака» в Тушине. Как и по праву занявшие свои места неподалеку монументы в честь братьев Старостиных — Николая, Андрея, Александра и Петра. К слову, Александр, игравший защитника, был первым капитаном созданной команды.

На этом можно было бы и поставить точку. Но есть и другая точка зрения.

— Когда я разговаривал с Николай Петровичем на тему названия и о том, было ли оно связано с книгой, он с улыбкой сказал: «Андрей говорит неправду. Этот было совершенно не так», — заявил РИА Новости Евгений Ловчев, один из уважаемых ветеранов московской команды.

«Мы много разговаривали на эту тему с Николаем Петровичем и однажды он мне сказал — все пошло от названия чешского клуба (многократного чемпиона страны, основанного в 1893 году) “Спарта” из Праги. Но Никита Павлович Симонян говорит немного по-другому, о некоем немецком (революционном) следе. А я такого от Николая Петровича не слышал, но он действительно говорил, что они перебрали немало названий. Но я слышал только о “Спарте”. Сейчас трудно сказать, как же все было на самом деле. Но все, что связано со “Спартаком”, мы помним, ценим и бережем», — добавил собеседник агентства.

«Спартак» отныне и во веки веков

Предположение о корнях «Спартака» в Германии основывается на том, что в стране в начале XX века существовало сильное и влиятельное марксистское движение, которое в 1916 году преобразовалось в «Союз Спартака», названное по имени римского гладиатора. Причем в его руководство входили такие известные немецкие революционеры как Роза Люксембург и Карл Либкнехт. В начале ноября 1918 года соратники принимали участие в свержении кайзера Германии и создании республики. Вильгельм II в итоге покинул страну и 28 ноября в Голландии отрекся от прусского и имперского престолов. И в стране было сформировано новое правительство.

А «Союз Спартака» в конце 1918 года создал Коммунистическую партию Германии. Та в январе следующего года во время восстания берлинских рабочих выступила за свержение правительства. Но восстание провалилось, а партийных лидеров арестовали. 15 января Люксембург и Либкнехт были убиты.

Но память о них сохранилась не только в Германии, но и в СССР. Именами лидеров были названы улицы, переулки, заводы и фабрики. Более того, в 1919 году на протяжении некоторого времени в Поволжье почти существовал город Люксембург. После смерти Розы в ее честь по инициативе первых лиц посада переименовали провинциальный Мелекесс, находившийся в Ставропольском уезде Самарской губернии. Кстати, конкурентное название тоже имело вес — Луначарск, в честь комиссара народного просвещения. Но идея не нашла понимания в столице. Городу вернули исконное название.

Весомо мнение по данному вопросу и одного из самых известных футболистов московской команды — Никиты Симоняна.

— Вы знаете, существуют разные версии по поводу названия. Кто-то увидел в нем отсылку к книге Джованьоли. Наверное, эта версия более близка к истине. Но есть и другая. Что Николай Петрович был на приеме у генерального секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева и будто бы тот предложил назвать команду «Спартак». А, может быть, все идет из Германии, от «Союза Спартака», — отметил ветеран в беседе с корреспондентом агентства.

«Версия с книгой далеко не однозначная. Но независимо от того, откуда появилось название, от книги ли, из Германии ли или из кабинета Косарева, но с названием угадали. Лучше наименование вряд ли придумаешь. Знаете, как говорили классики, Николай Петрович и Андрей Петрович Старостины — “Спартак” отныне и во веки веков», — продолжил Симонян.

Свой взгляд по данной тематике есть и у другого ветерана столичной команды — Анзора Кавазашвили.

«Если окунуться в историю, то Николай Петрович говорил, что “Спартак” был создан во многом благодаря Александру Косареву, который был очень страстным болельщиком. С Николаем Петровичем они были в хороших отношениях и именно Косарев и был инициатором того, чтобы зарегистрировать организацию под названием “Спартак”. Это название предложили братья Старостины, потому что это мировая легенда. Человек, который олицетворял собой борьбу за свободу», — подчеркнул бывший вратарь команды.

«А ведь в идеологии в СССР главным была как раз борьба за свободу. И люди выбирали себе идола, кумира, чтобы быть на него похожим. И братья Старостины выбрали борца за освобождение рабов. Им очень понравилась эта историческая фигура. Косарев с ней согласился», — отметил Кавазашвили.

Можно допустить, что одна из версий вполне правомочна. Мы не берем на себя право выносить вердикт. А лишь представили вашему вниманию различные сюжетные линии и хитросплетения. Николай Петрович Старостин как последний из могикан унес с собой тайну названия команды. Сохранив при этом свое величие и уважение к себе со стороны представителей разных поколений спартаковцев. А пока будет жить «Спартак», будут жить и мифы.

Кстати, тело Спартака, убитого в своем последнем бою с войсками Марка Лициния Красса, так и не было найдено. Ни среди убитых, ни среди сдавшихся в плен его соратников. А их судьба была ужасна — шесть тысяч человек были распяты на Аппиевой дороге, ведущей к Риму. Для устрашения других рабов.