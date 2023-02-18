Иранский журналист — о поражении «Зенита»: У «Сепахана» нет таких дорогих бразильцев, но есть европейский тренер

— «Зенит» давно не проводил важных игр и был не готов. Конечно, никто не ожидал, что игра будет односторонней, но победа «Сепахана» была предсказуема. Иранская команда полностью готова и находится в форме, показывая отличные результаты. «Сепахан» находится на вершине таблицы Премьер-лиги Ирана и обладает приподнятым настроением.

Обе команды играли резервными составами в первом тайме, и их истинный уровень не был определен. Однако во втором тайме при наличии основных игроков игра была сбалансированной и результат ничьей во втором тайме был бы справедливым. Атмосфера стадиона оказала большое влияние на «Зенит», и «Сепахан» играл при поддержке страстных зрителей.

Нельзя сравнивать стоимости двух команд. Она колоссально отличаются. «Зенит» находится на европейском уровне и является самой крупной командой в России, и естественно, что он должен платить больше за своих игроков. Конечно, «Сепахан» тоже одна из великих команд иранского футбола, но он находится на азиатском континенте. К тому же есть возможность покупать дорогих звезд, но средства тратятся на ненужные вещи. У «Сепахана» нет таких дорогих бразильцев, как у «Зенита», но есть европейский тренер, который профессиональными программами и поведением поднял уровень этой команды на максимально возможный уровень, — сказал Карими.