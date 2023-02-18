Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Астон Вилла
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Сельта
Футбол. Зарубежный
16:15
Бетис
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Лидс
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Монца
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Реал
Все события
11:09 (мск), источник: ТАСС

В «Зените» сообщили, что футболистам Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ

По словам гендиректора клуба Александра Медведева, дата церемонии выдачи документов еще не назначена.

Зенит
Бразилия
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бразильским полузащитникам петербургского футбольного клуба «Зенит» Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ. Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии», — сказал Медведев.

«Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России», — подчеркнул генеральный директор «Зенита».

В сентябре 2022 года Медведев в разговоре с ТАСС отмечал, что в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении ими спортивного гражданства, что равнозначно праву играть за сборную России.

Малкому и Клаудиньо по 25 лет, они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. 22 июля «Зенит» объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо, соглашения обоих футболистов с клубом рассчитаны до конца сезона-2026/27.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Северные страны высказались о возвращении россиян на мировые соревнования
Бетина Попова: это лишняя возможность создать ажиотаж вокруг фигурного катания
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
15Криштиану Роналду в новом клубе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь