В «Зените» сообщили, что футболистам Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ
По словам гендиректора клуба Александра Медведева, дата церемонии выдачи документов еще не назначена.
По словам гендиректора клуба Александра Медведева, дата церемонии выдачи документов еще не назначена.
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бразильским полузащитникам петербургского футбольного клуба «Зенит» Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ. Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии», — сказал Медведев.
«Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России», — подчеркнул генеральный директор «Зенита».
В сентябре 2022 года Медведев в разговоре с ТАСС отмечал, что в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении ими спортивного гражданства, что равнозначно праву играть за сборную России.
Малкому и Клаудиньо по 25 лет, они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. 22 июля «Зенит» объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо, соглашения обоих футболистов с клубом рассчитаны до конца сезона-2026/27.